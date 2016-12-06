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Страшное видео из Краснодара: Мужчина повис на карнизе 12ого этажа

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Очевидцы сняли странный поступок мужчины в одной из многоэтажек Краснодара

 В популярной социальной сети ВКонтакте накануне вечером, 22 июня, появилось видео и сообщение о неадекватном поступке мужчины, который изрядно напугал очевидцев.

На глазах многочисленных прохожих мужчина повис на карнизе балкона 12 этажа в многоэтажном доме. Очевидцы испугались за мужчину, который мог рухнуть с высоты и разбиться насмерть. Но трагедии к счастью не произошло. Мужчина подтянулся и забрался внутрь квартиры.

Пользователи социальных сетей по разному отнеслись к неадекватному поступку. Кто-то пошутил, а кто-то сказал, что нельзя так неоправданно рисковать жизнью.

Видео: ВК, Вероника Сорокина

Теги: видео , краснодар , очевидцы , странное
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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