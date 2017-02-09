Страшное и загадочное видео из Бразильской тюрьмы напугало смотрящих

На опубликованном видеоролике по тюрьме "гуляет" призрак

Опубликованное видео из одной из многих Бразильских тюрем леденит сердце у смотрящих.

Эти страшные и загадочные кадры были опубликованы пару дней назад. На кадрах видно, как в ночное время по территории тюрьмы, возле одного из зданий, по стенам и окнам, передвигается черная тень, похожая на фигуру человека. Охранники, заметившие какое-то странное движение, стали следить за движущимся объектом и сняли на видео. Первая мысль была о том, что готовится бунт среди заключенных, которые участились в последнее время в Бразильских тюрьмах.

Но после более пристального рассмотрения, оказалось, что среди заключенных все спокойно. А вот тень продолжала бесшумно двигаться, с какой-то только ей известной целью. Тогда было выдвинуто самое реальное предположение для столь странного и необъяснимого явления - это призрак одного из погибших заключенных.

Некоторые скептически отнеслись к такому заявлению, говоря что это всего лишь тень человека. А вот специалисты, которые серьезно занимаются загадочными и паранормальми явлениями, убедительно доказывают, что этот темный объект действительно является призраком умершего человека.

Видео: YouTube/ news paper

Фото: скриншот с видео