Страшное давление на видео: мужчину зажало между двух автомобилей

Накануне в Сети появилось пугающее жизненной ситуацией видео того, как мужчину в дагестанском Хасавюрте зажало между двух легковых автомобилей

Чего только не случается на зимних дорогах: опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Так, водителя из Хасавюрта (Дагестан) ждал неприятный поворот событий, о котором никто не мог подозревать.

На видео, появившемся в Интернете накануне, отчётливо видно, как мужчина выходит из своей только что припаркованной машины, как вдруг другой водитель иномарки теряет управление своим транспортом и, из-за сильного гололёда, налетел на пострадавшего. В итоге инцидента мужчина оказался зажатым между двух машин. К счастью, к пострадавшему сразу подбежали другие автолюбители, чтобы помочь выбраться из затруднительного положения.

В результате ЧП мужчина был доставлен в больницу с многочисленными переломами.

Видео: YouTube, Dag.Life