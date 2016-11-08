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Страшное давление на видео: мужчину зажало между двух автомобилей

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Накануне в Сети появилось пугающее жизненной ситуацией видео того, как мужчину в дагестанском Хасавюрте зажало между двух легковых автомобилей

Чего только не случается на зимних дорогах: опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Так, водителя из Хасавюрта (Дагестан) ждал неприятный поворот событий, о котором никто не мог подозревать.
 
На видео, появившемся в Интернете накануне, отчётливо видно, как мужчина выходит из своей только что припаркованной машины, как вдруг другой водитель иномарки теряет управление своим транспортом и, из-за сильного гололёда, налетел на пострадавшего. В итоге инцидента мужчина оказался зажатым между двух машин. К счастью, к пострадавшему сразу подбежали другие автолюбители, чтобы помочь выбраться из затруднительного положения.
 
В результате ЧП мужчина был доставлен в больницу с многочисленными переломами.
 
Видео: YouTube, Dag.Life
Теги: дагестан , зажало между двух машин , хасавюрт
Категории: Лента новостей Новости России ДТП Происшествия

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