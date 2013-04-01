Страшное ДТП под Хабаровском: погибло 5 человек

Сегодня, 23 декабря, в 22.30 по местному времени в Хабаровском крае произошла смертельная авария.
На 237 км трассы Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре между населенными пунктами Лидога и Джонка произошло столкновение двух автомобилей.
Минивэн "Тойота Пробокс", совершая маневр обгона фуры, выехал на встречную полосу, где врезался лоб в лоб с автомобилем "Киа Соренто". В "Тойоте" было 5 жителей Амурска, женщина и 4 мужчины. Все они погибли на месте аварии. Водитель "Киа" получил серьезные травмы.
Как сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю, всего к ликвидации последствий аварии привлекалось 41 человек и 9 единиц техники.
ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.
Видео: архив Piter.TV