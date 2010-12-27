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Страшное ДТП на Качалова: иномарка сбила женщину
Сегодня, 14:01
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Butenko
392

Страшное ДТП на Качалова: иномарка сбила женщину

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В Петербурге женщина оказалась под колесами автомобиля.

В Кировском районе Санкт-Петербурга произошло жесткое ДТП с участием пешехода. Как сообщает пресс-служба городского ГИБДД, здесь 49-летняя дама оказалась под колесами иномарки KIA. Автомобиль Kia Spectra наехал на петербурженку, которая перебегала дорогу на улице Профессора Качалова неподалеку от пешеходного перехода. По словам очевидцев, от заветной "зебры" ее отделяли 40-50 метров.

Сообщается, что за рулем находился 26-летний молодой мужчина. В результате наезда дама получила тяжелые травмы. Ее доставили в ближайшую больницу. Врачи оценили состояние пострадавшей как "тяжелое". Что касается водителя, то он не покинул место ДТП, а дождался скорую помощь и ГИБДД. Сама авария произошла в 8 утра напротив дома №8.

 

Фото:  Канал Piter.TV

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Теги: все дтп в петербурге , новости спб , происшествия петербурга , улица качалова
Категории: Происшествия Новости СПб

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