Страшное ДТП В Свердловской области произошло сегодня днем: 5 автомобилей, трое погибших, двое в больнице

Водитель ВАЗ не справился с управлением и стал причиной массовой аварии

Жуткая авария с пятью автомобилями произошла сегодня днем, 20 февраля, на 262 километре трассы "Пермь - Екатеринбург".

По предварительным данным, около половины первого автомобиль ВАЗ "семерка" , двигаясь по заснеженной трассе в сторону Перми из Екатеринбурга, не справился с управлением и автомобиль пошел в занос. В результате чего вылетел на полосу встречного движения, где произошло касательное столкновение и "Тойотой". После чего отечественная легковушка столкнулась с большегрузом "ДАФ", который следовал за "Тойотой". От сильного удара "Тойоту" развернуло и выбросило на полосу встречного движения, где произошло сильное столкновение с большегрузом "Вольво" и автомобилем "Форд".

В результате аварии на месте погибли водитель и два пассажира отечественного автомобиля. Водителя и пассажирку автомобиля "Форд" госпитализировали в больницу с травмами различной тяжести.

Видео: архив Piter.TV

Фото: УИГБДД по Свердловской области