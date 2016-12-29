Страшные новости из Нижнего Тагила: бывший муж убил мать своих маленьких сыновей и оставил в снегу

Женщина пропала 9 января, после активных поисков сегодня ночью обнаружено ее тело на трассе в снегу. Двое маленьких сыновей, 5 и 6 лет, остались без родителей

Страшная трагедия произошла в Нижнем Тагиле 9 января.

Дарья Зембицкая пропала при загадочных обстоятельствах утром 9 января. Молодая женщина встала, разбудила своих сыновей и пошла в гараж поставить аккумулятор в автомобиль, который из-за морозов каждый вечер заносила в дом. Больше Дарью никто не видел.

Полиция, родственники и друзья вели активные поиски пропавшей Дарьи. Тело молодой женщины было найдено в 400 метрах от дома возле трассы в сугробе.

Сегодня ночью, 12 января, в 400 метрах от дома, где проживала женщина со своими детьми, возле дороги в сугробе было обнаружено ее тело. Преступление было раскрыто по горячим следам. Поквартирный опрос соседей выявил свидетелей ссоры Дарьи и ее бывшего мужа, с которым она развелась год назад. Под прессом неопровержимых улик и доказательств, мужчина дал признательные показания.

"В ходе совместной слаженной работы сотрудников Следственного комитета и уголовного розыска полиции, в результате целого комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, удалось установить причастность к убийству местного неработающего жителя, 1980 г.р. - бывшего супруга пропавшей без вести женщины, с которым она развелась около 1 года назад. Фактически подозреваемый был задержан у себя по месту жительства, впоследствии он написал явку с повинной и самостоятельно показал место сокрытия им тела убитой – на окраине Нижнего Тагила", - сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Мужчина пришел в 7 утра 9 января к дому своей бывшей жены и начал скандал на почве ревности. Мужчина стал избивать молодую женщину, затем посадил ее в свою машину, продолжая наносить удары, а затем выбросил бывшую супругу возле трассы в снег и уехал. Умерла женщина от побоев или от обморожения выяснится в ходе судебно - медицинской экспертизы.

Следственный Комитет продолжает изучать все материалы по данному уголовному делу. Мужчину ждет лишение свободы сроком до 15 лет.

Все кто знал Дарью Зембицкую, отзываются о ней очень тепло, отмечая, что она была очень добрым и отзывчивым человеком. Не способная никого обидеть и всегда готовая прийти на помощь.

Видео: Piter.TV

Фото:ВК/Поиски закончены по Дарье Зембицкой