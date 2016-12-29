Страшные новости из Италии: горный отель полностью погребен под снегом после схода снежной лавины

После сильного землетрясения, прошедшего в Италии, в горах сошли снежные лавины. Один из горных отелей с постояльцами оказался полностью погребенным под снегом

Вчера, 18 января, в центральной части Италии прошло мощное землетресение. На этих территориях трижды зафиксированы подземные толчки амплитудой более 7 баллов.

В столице Италии из вставшего метро эвакуировали пассажиров. Детские учреждения были закрыты из соображений безопасности. Десятки горных деревень отрезаны от цивилизации, так как в горах произошел мощный сход снежной лавины.

Один из горных отелей оказался полностью погребенным под толщей снега. Постройки отеля не выдержали напора лавины. Рухнула крыша и полопались стекла окон. Снег ринул внутрь отеля и практически полностью заполнил здание.

По предварительным данным, в отеле могло находиться около 30 человек. Спасатели не прекращают спасательные операции. Уже известно, что есть погибшие. Точное количество пострадавших и погибших на данный момент неизвестно.

МЧС России предложило помощь в спасательной операции своим коллегам из Италии.

Видео: YouTube/ТелеРадиоЭфир