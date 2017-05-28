Страшные кадры с М 4: После лобового столкновения с грузовиком загорелся Hummer

Накануне, 27 мая, в ДТП с грузовиком погибли 2 человека, трое пострадавших госпитализированы, среди них двое детей

Жуткая смертельная авария произошла накануне, 27 мая, на трассе М 4 "Дон" на 841 километре в Миллеровском районе.

По предварительным данным внедорожник "Хаммер" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ. После мощного удара внедорожник вспыхнул и загорелся. Два человека погибли на месте аварии до приезда спасателей. Еще три человека с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Сообщается, что среди пострадавших два ребенка.

В сети появилось видео с места этой страшной аварии, на котором видны насколько серьезные повреждения получил внедорожник. И видно, что автомобиль в результате пожара выгорел практически полностью.

Все причины и обстоятельства выясняют специалисты.

Видео: Indtagram/rostov_road