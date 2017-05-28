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Страшные кадры с М 4: После лобового столкновения с грузовиком загорелся Hummer

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Накануне, 27 мая, в ДТП с грузовиком погибли 2 человека, трое пострадавших госпитализированы, среди них двое детей

Жуткая смертельная авария произошла накануне, 27 мая, на трассе М 4 "Дон" на 841 километре в Миллеровском районе.

По предварительным данным внедорожник "Хаммер" выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с грузовиком КамАЗ. После мощного удара внедорожник вспыхнул и загорелся. Два человека погибли на месте аварии до приезда спасателей. Еще три человека с травмами различной тяжести госпитализированы в больницу. Сообщается, что среди пострадавших два ребенка.

В сети появилось видео с места этой страшной аварии, на котором видны насколько серьезные повреждения получил внедорожник. И видно, что автомобиль в результате пожара выгорел практически полностью.

Все причины и обстоятельства выясняют специалисты.

Видео: Indtagram/rostov_road

 

Теги: видео , дон , жесть , загорелся хаммер , м 4 , смертельное дтп
Категории: Лента новостей Новости России Происшествия ДТП

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