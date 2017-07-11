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Страшные кадры из Тибета: Ливнем смыло 5ти этажный дом

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В Китае из-за проливных дождей пострадало более 12 миллионов жителей страны

В Китае из-за непрекращающихся ливней в отдельных районах страны возникли наводнения. Местные СМИ сообщают, что в результате проливных дождей пострадало более 12 миллионов жителей страны. Более 80 человек считаются пропавшими. 1,6 миллиона человек были эвакуированы. Около 470 человек нуждаются в срочной помощи.

Стихия разрушила 53 тысячи домов и повредила еще около 530 тысяч строений. 28 человек погребены под завалами из-за оползней, 13 человек унесены сильнейшими потоками воды, 22 человека погибли при обрушении зданий.

На опубликованных видеокадрах из Тибета пятиэтажное здание и грузовик смыло из-за размыва грунта.

 Напомним, накануне Piter.TV опубликовал кадры из затопленного метро в Париже.

 

Видео: YouTube/News Front

Теги: видео , жесть , мировые новости , происшествия , тибет
Категории: Происшествия Мировые новости Лента новостей

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