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Страшные кадры из Ижевска: Внедорожник сбил ребенка на пешеходном переходе

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В сети появилось видео страшного наезда на мальчика, который произошел 6 мая

Страшное ДТП произошло 6 мая на пешеходном переходе на улице Авангардной в Ижевске.

Сейчас появилось видео наезда на маленького пешехода огромным внедорожником. На опубликованных кадрах, записанными на видеорегистратор автомобиля очевидца происшествия, внедорожник на небольшой скорости подъезжает к нерегулируемому пешеходному переходу и продолжает двигаться, несмотря на то что по нему идут пешеходы. В это время перед автомобилем бегом выскакивает мальчик и попадает прямиком под колеса авто. 

По счастливой случайности ребенок отделался испугом. Мальчик сразу самостоятельно поднялся после падения.

В социальных сетях под размещенным видео мнния пользователей разделились. Одни ругают водителя, который не пропустил пешеходов. Другие возмущаются бездумному поведению пешеходов на проезжей части.

 

Видео: ВК, Ижевск Онлайн

Теги: видео , жесть , ижевск , наезд на ребёнка , сбил ребенка
Категории: ДТП Происшествия Новости России Лента новостей

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