Страшные кадры их Калифорнии: На каякера напали белые акулы

В сети появилось жуткое видео нападения белых акул на байдарку в заливе Монтерей в Калифорнии

В американских СМИ появилось видео из залива Монтерей в Калифорнии, на котором белые акулы напали на каякера.

На опубликованных кадрах видно, как одна из акул атакует красную байдарку, а вторая хищница плавает поблизости.

Пострадавший от акул Брайан Корриар греб на байдарке, когда услышал громкий стук, а затем упал в воду. Акулы выбили мужчину из байдарки, а затем, перепутав лодку с добычей, растерзали ее. Каякер, оказавшись в воде, быстро отплыл от лодки и отчаянно стал звать на помощь яхтсменов, которые были рядом. Мужчина был спасен.

Видео было снято очевидцем с береговой линии.

Видео: ABCnews