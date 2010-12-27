Очевидцы: в жутком ДТП на Петергофском погиб человек

В Красносельском районе трассу не поделили несколько автомобилей. Крупная авария оказалась смертельной.

Сегодня днем, 12 мая, на юго-западе Петербурга столкнулись несколько легковушек. Инцидент произошел около часа дня на Петергофском шоссе. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, им удалось запечатлеть последствия смертельного ДТП на фото.

Предположительно, один из водителей не справился с управлением и спровоцировал аварию. На кадрах можно заметить, что от удара переднюю часть "Рено" темного цвета буквально смяло. Вторая машина также получила значительные повреждения.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, в страшной аварии погиб один человек. Также очевидцы сообщают, что из-за крупного ДТП образовалась огромная пробка.

Ранее мы передавали, что в сети появилось видео из Рязани: трассу не поделили "скорая", две легковушка и грузовик.

Фото: группа вконтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"