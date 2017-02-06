Странное видео из Уфы: очевидцы опубликовали кадры необычного движения маршрутки

Пассажирский микроавтобус довольно длительное время передвигался по улицам города задом наперед

В социальной сети ВКонтакте в сообществе БашДТП подписчик опубликовал видео со словами "Что это было?"

Данное видео было снято на видеорегистратор автомобиля очевидца. Судя по данным с регистратора, видео было снято сегодня утром 6 февраля в начале девятого. На первых кадрах можно увидеть, маршрутку сбоку. Она движется задним ходом, мешает как встречным, так и попутным транспортным средствам, на довольно оживленной дороге. Затем автомобиль очевидца поворачивает налево и ему приходится ехать за этой странной маршруткой, которая так и продолжает двигаться столь необычным манером. Ко всему прочему, у микроавтобуса ярко горят фары, что ослепляет едущие за ним автомобили.

При первой появившейся возможности очевидец обгоняет эту странную маршрутку. И то, что было с ней дальше, осталось за кадром.

В сообществе под данным видео разгорелось бурное обсуждение. Многие шутят, хотя далеко не все шутки добрые в адрес водителя микроавтобуса. Многие строят предположения столь необычной езды городскогго транспорта. Один из них видел воочию передвижения этой маршрутки и пишет: "Он сегодня всю набережную в сипе так проехал, а там нет подъемов. Просто с коробкой видать что то. Или с водилой."

Видео: ВК, БашДТП