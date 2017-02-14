Странное видео 7ми ДТП за час с одной машиной взбудоражило смотрящих

На камеру видеонаблюдения попало 7 аварий, в которые в течение часа попал один и тот же автомобиль

В интернете набирает популярность видеоролик с камеры наблюдения под названием "Это был не его день".

На кадрах данного видеоролика видно, как возле одного из домов стоит припаркованный автомобиль "Хонда Цивик" без бампера и номерных знаков. Действие происходит 10 февраля с 7.35 до 8.46 утра. Место, город и страна этой видеосъемки не сообщается. Автомобили, которые проезжали мимо на заснеженном и скользком повороте под уклоном, "стаскивает" на "Хонду". Таким образом, за час съемки камерой по касательной иномарку стукнули 7 раз.

Под размещенным видео разгорелась оживленная дискуссия. Большинство оппонентов считают, что это классическая "подстава". Так как "Хонда" стоит на очень "выгодном" месте для ударов, вид у автомобиля уже "убитый", сигнализация отключена. Хотя многие отмечают, что все, кто задел припаркованный автомобиль, уехали с места аварии. Только один водитель из 7 остановился, вышел из своего автомобиля, оценил масштаб повреждений и все-таки уехал.

Видео: YouTube/Подорожник