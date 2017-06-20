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Странный и агрессивный водитель из Пензы попал на видео

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Водитель грубо нарушивший ПДД кидался на других водителей

В интернете появилось видео странного дорожного инцидента произошедшего накануне, 19 июня, на одной из улиц в Пензе.

На опубликованных кадрах с видеорегистратора можно увидеть, как водитель иномарки в сплошном потоке на узкой дороге едет посреди машин по сплошной линии разметки, стараясь обогнать попутный транспорт. Этот автомобиль явно мешает и создает помехи как попутным автомобилям, так и встречным. 

В один из моментов водителю что-то не понравилось, он останавливает машину посреди проезжей части, выскакивает из машины и, по всей видимости, хочет выяснить отношения с одним из встречных водителей. Но никто не остановился. 

Видео: YouTube/kuzov58

 

Теги: автохам , беспредел , очевидцы , пенза
Категории: Происшествия ДТП Лента новостей Новости России

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