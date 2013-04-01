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Вчера, 23:47
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Странные преступники украли из ветклиники больного щенка чихуахуа

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Инцидент произошел рано утром в пятницу в Колпино

Двое пьяных хулиганов в пятницу утром, 23 декабря 2016 года, украли у женщины в ветклинике в Колпино щенка чихуахуа. О происшествии рассказала владелица собаки.

– Девочка палевая с чёрной мордочкой. Двое воров были в состоянии алкогольного опьянения. У одного в руках был пакет древесного наполнителя "Чистые лапки". Были одеты: один – в темную синюю куртку, другой – в коричневую, – рассказала владелица собаки

По словам хозяйки собаки, воры убежали на автобусную остановку и скрылись в общественном транспорте. Позднее горожане видели собаку на руках у воров в Купчино: мужчины пытались продать щенка кому-нибудь из пассажиров автобуса. 

Очевидцы рассказали особые приметы предполагаемых злоумышленников. Известно, что у одного из них на руке была татуировка в виде буквы "С".

Обеспокоенная произошедшим хозяйка собаки рассказала, что щенок чипирован и серьезно болен. 

Видео: архив instagram

Теги: ветеринарная клиника , петербург , похищение , похищение собаки , похищение щенка , чихуахуа
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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