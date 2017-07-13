Странные кадры из Уфы: Очевидец снял прогулки мужчины по карнизу 9 этажа

Очевидец из дома напротив заметил мужчину, который вылез на карниз балкона 9ого этажа, снял на видео и опубликовал в интернете

Накануне, 12 июля, мужчина вылез на карниз 9 этажа, постоял некоторое время, а затем забрался обратно внутрь квартиры.

Мужчина из дома напротив, увидев этот странный поступок растерялся и задася вопросом: "Что делать в таких случаях". Вот что пишет автор в описании к видео: "Сейчас с супругой случайно увидели в окно странную сцену. В доме напротив человек вылез с балкона. Мы сначала не поняли, что происходит. Подумали, он что-то ремонтирует. Но потом я включил камеру. Вдруг, не дай Бог, он прыгать решил или его принуждают к этому… В итоге он залез обратно. ..Главный вопрос тут, конечно – что делать, когда видишь что-то подобное? В полицию звонить?"

Видео: Facebook/Кирилл Бадиков