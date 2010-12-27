Страницу Милонова на Facebook заблокировали за слово из пяти букв

Рыжебородый депутат поплатился за то, что назвал украинцев "хохлами".

Виталий Милонов заблокирован на Facebook. В ближайший месяц его страница будет недоступна для подписчиков и самого рыжебородого депутата. Об этом сообщает "Фонтанка".

По данным самого депутата, бан связан с "ироничным комментарием" под фотографией с митинга памяти в честь Бориса Немцова. В этой записи депутат Госдумы раскритиковал участников мероприятия и намекнул на их связь с Украиной. Кроме того, Виталий Милонов заявил, что в митинге участвовали те же люди, что протестуют против передачи Исаакия Русской Православной Церкви.

Комментарий был опубликован вечером 27 февраля, а уже 28 февраля Виталий Милонов не смог зайти на свою страницу. Он получил уведомление об оскорблении украинцев: слово "хохлы" было воспринято как нарушение правил пользования Facebook. Сам Виталий Милонов назвал случившееся ошибкой, а употребление необычного слова объяснил иронией.