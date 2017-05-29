Сторонники Навального подали заявки на антикоррупционный митинг в трех местах Петербурга

Активисты петербургского штаба Алексея Навального подали сразу несколько заявок на проведение антикоррупционного митинга.

Сторонники Навального из Петербурга подали заявку на проведение антикоррупционного митинга 12 июня. Как рассказала глава петербургского штаба оппозиционера Полина Костылева, активисты подали сразу несколько заявок. Они предложили три площадки для акции. Предполагаемая численность акции – 15 тысяч человек. Планируется, что митинг пройдет два часа.

Также сегодня Алексей Навальный сообщил, что заявку на митинг в День России подали в мэрию Москвы.

Предыдущая антикоррупционная акция в Петербурге была несогласованной. Участники митинга собрались на Марсовом поле, а после пошли на Дворцовую площадь. А оттуда вдоль Невского проспекта. Полиция задержала много активистов. Piter.tv сообщал, что Смольнинский суд рассмотрел дела 89 участников массовых протестов 26 марта.

Видео: ВКонтакте