Сторонники Мадуро ворвались в парламент и ранили нескольких депутатов

Мексиканское внешнеполитическое ведомство распространило заявление, в котором осудило нападение на здание Национальной ассамблеи Венесуэлы

Группа сторонников правительства Венесуэлы в среду проникла на территорию парламента страны, который контролирует оппозиция.

По словам депутата парламента Венесуэлы Яхайра Фореро, который был свидетелем случившегося, бандиты, напавшие на Национальную ассамблею страны, не только избили парламентариев, но и ограбили беззащитных сотрудниц, находившихся в дамской комнате. В результате вспыхнувших потасовок три человека получили травмы. Один из депутатов тяжело ранен в голову.



В Венесуэле уже три месяца идут массовые протесты после решения Верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Национальная ассамблея отвергает пересмотр конституции, и как раз сегодня обсуждение этой темы стало поводом для выступления сторонников Мадуро.

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