Суд оштрафовал стоматолога, сломавшего пациентке челюсть

Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей стоматолога Владимира Дамианиди за то, что тот сломал челюсть пациентке.

По данным пресс-службы горсуда Дамианиди признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Из материалов дела следует: врач, при оказании стоматологических услуг своей пациентке, сломал ей челюсть. После инцидента, Даманиди увез пострадавшую в другую больницу.



Судья Анжелика Морозова назначила доктору наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выплачивать его подсудимый не будет, ведь врача освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования (инцидент произошел еще в 2013 году). Но медику все-таки придется заплатить потерпевшей 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и 165 тысяч рублей за услуги ее адвоката.