По данным пресс-службы горсуда Дамианиди признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Из материалов дела следует: врач, при оказании стоматологических услуг своей пациентке, сломал ей челюсть. После инцидента, Даманиди увез пострадавшую в другую больницу.
Судья Анжелика Морозова назначила доктору наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выплачивать его подсудимый не будет, ведь врача освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования (инцидент произошел еще в 2013 году). Но медику все-таки придется заплатить потерпевшей 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и 165 тысяч рублей за услуги ее адвоката.
Суд оштрафовал стоматолога, сломавшего пациентке челюсть
Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей стоматолога Владимира Дамианиди за то, что тот сломал челюсть пациентке.
По данным пресс-службы горсуда Дамианиди признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Из материалов дела следует: врач, при оказании стоматологических услуг своей пациентке, сломал ей челюсть. После инцидента, Даманиди увез пострадавшую в другую больницу.