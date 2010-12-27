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Суд оштрафовал стоматолога, сломавшего пациентке челюсть
Сегодня, 14:21
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TretyakovaS
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Суд оштрафовал стоматолога, сломавшего пациентке челюсть

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Дзержинский районный суд Петербурга оштрафовал на 200 тысяч рублей стоматолога Владимира Дамианиди за то, что тот сломал челюсть пациентке.

По данным пресс-службы горсуда Дамианиди признан виновным в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья. Из материалов дела следует: врач, при оказании стоматологических услуг своей пациентке, сломал ей челюсть. После инцидента, Даманиди увез пострадавшую в другую больницу.

Судья Анжелика Морозова назначила доктору наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Выплачивать его подсудимый не будет, ведь врача освободили от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования (инцидент произошел еще в 2013 году). Но медику все-таки придется заплатить потерпевшей 700 тысяч рублей компенсации морального вреда и 165 тысяч рублей за услуги ее адвоката.

Теги: петербург , происшествия , стоматолог сломал челюсть пациентке
Категории: Новости СПб

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