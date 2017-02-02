Смертельное ДТП с двумя фурами в Удмуртии попало на видео

В Удмуртии водитель грузовика на полной скорости протаранил фуру. Виновник аварии скончался на месте.

Недавно, 31 января, под Воткинском в Удмуртии произошла жуткая авария. Один большегруз фирмы МАН врезался в аналогичную машину. Инцидент произошел около 15.40 на 12 км объездной дороги города. Известно, что авария произошла по вине одного из водителей.

На кадрах можно заметить, как фура выезжает с второстепенной дороги на главную. В этот момент, на полной скорости в нее влетает аналогичный большегруз. В результате столкновения, кабины грузовиков буквально смяло. Виновник аварии, 52-летний водитель МАНа с полуприцепом "Шмитц" получил травмы, которые оказались несовместимыми с жизнь. Он скончался на месте ДТП. Вторым грузовиком управлял 46-летний мужчина. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. В данный момент выясняют детали случившегося.

К сожалению, аварии на дорогах – не редкость. Ранее мы сообщали, что при столкновении пяти машин пострадали два человека.

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