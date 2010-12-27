Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Стоимость продуктов в Ленобласти обогнала Петербург и Москву
Сегодня, 14:43
0
Shdaria
44

Стоимость продуктов в Ленобласти обогнала Петербург и Москву

0
 
 

В Ленобласти продукты стоят дороже, чем в Санкт-Петербурге или Москве.

 За последние четыре месяца стоимость на продукты подорожала почти на 6%. Если брать во внимание набор продуктов на одного человека.

Итоговая цена обогнала Петербург и Москву, где стоимость минимальной корзины питания поднялась на 5,89% и 5,4%.
 
По итогам апреля сумма цены минимального набора продуктов питания в Ленинградской области составила 4 645 рублей, в Петербурге – 4 707 рублей, а в столице – 4 710 рублей.
 
В Ленобласти больше всего подорожали овощи. Так, капуста повысилась в цене почти на 50%.
Теги: дорогие продукты , петербург , подорожание , цена
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5