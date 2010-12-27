Стоимость билетов на матчи Чемпионата нужно снижать

Андрей Кутепов на встрече с журналистами сообщил, что сейчас, опираясь на опыт Кубка конфедераций, можно говорить необходимости снижения стоимости билетов: «Люди хотят приходить на стадионы. И чем билет будет доступнее, тем большее количество людей сможет попасть на матчи Чемпионата».

Председатель временной комиссии при СФ РФ по вопросам подготовки и проведения в 2018 году в Российской Федерации ЧМ по футболу, вице-президент федерации футбола Ленинградской области Андрей Кутепов выразил уверенность в том, что все объекты к ЧМ-2018 будут подготовлены заранее.

Рассказывая НСН о работе Временной комиссии при СФ Андрей Кутепов сообщил: «В комиссию входят 23 человека – все они члены Совета Федерации, представители городов, которые принимают чемпионат мира. Также в состав комиссии входят представители пяти комитетов Совета Федерации. Один из важных вопросов, который был поставлен Временной комиссией и решен при подготовке к Кубку конфедераций и Чемпионата 2018 – это транспортная доступность, льготная возможность переезда между городами. В тесном контакте с министерством транспорта на время чемпионата будет введено дополнительно 262 поезда. На сегодняшний момент Кубок конфедераций ещё не закончился, но порядка 60 тысяч заявок поступило на бесплатное передвижение по четырём городам. Второй важный вопрос, о котором хотелось бы сказать — это въезд в страну иностранных граждан. Это касается как тех, кто работает на Чемпионате и Кубке конфедераций, так и болельщиков, которые въезжают и будут на следующий год въезжать в Россию. Для них действует безвизовый режим. Въезд граждан иностранного происхождения осуществляется по паспорту болельщика и документу, удостоверяющему личность».

Сенатор отметил, что столь масштабному спортивному событию необходима очень серьезная подготовка силовых структур.

«Есть взаимодействие с теми регионами, из которых приезжают болельщики. Ставятся определённые задачи, чтобы ограничить агрессивно настроенных болельщиков. Со всеми странами, которые участвуют в Чемпионате и в Кубке конфедераций, ведётся тесное взаимодействие».