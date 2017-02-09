Ставрополь: Бесцеремонное поведение автохама на Мерседесе попало на видео

Нетерпеливый водитель "Мерседеса" выехал на встречку, чтобы не стоять в "пробке"

Данный дорожный инцидент произошел в Ставрополе 6 февраля, но видеозапись с видеорегистратора автомобиля очевидца опубликовали сегодня, 9 февраля.

Как сообщает "Блокнот Ставрополь", данный дорожный инцидент произошел на улице Мира. Автомобиль очевидца движется по направлению к проспекту Маршала Жукова. На кадрах видеоролика видно, что во встречном направлении на светофоре скопилась автомобильная "пробка". Автомобили двигающиеся по даум полосам терпеливо ожидают своей очереди для проезда через перекресткок. Все, кроме наглого водителя за рулем светлого "Мерседеса". Иномарка выезжает из левого ряда и на приличной скорости движется по довольно свободной полосе встречного движения, пытаясь первым добраться до перекрестка. После чего утыкается в автомобиль очевидца, тем самым создаая помеху для движения другим автомобилям и провоцируя аварию.

Пользователи социальных сетей, возмутившиеся поведением водителя "Мерседеса", пожелали, чтобы данное видео дошло до ГИБДД, и автохам был наказан за свое наглое поведение на дороге.

Видео: YouTube/Блокнот