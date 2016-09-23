Ипотечные ставки в России снизились до пятилетнего минимума

По данным Банка России, средняя ставка по ипотечным кредитам упала до 11,45 процента годовых.

260 тысяч ипотечных кредитов на 470,8 миллиарда рублей были предоставлены кредитными организациями в течение первых четырех месяцев 2017 года. При этом средний размер кредита вырос с 1,71 до 1,81 миллиона рублей. Банк России полагает, что благодаря этому объемы кредитования в апреле выросли почти на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.