Ипотечные ставки в России снизились до пятилетнего минимума

260 тысяч ипотечных кредитов на 470,8 миллиарда рублей были предоставлены кредитными организациями в течение первых четырех месяцев 2017 года. При этом средний размер кредита вырос с 1,71 до 1,81 миллиона рублей. Банк России полагает, что благодаря этому объемы кредитования в апреле выросли почти на 5,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
Как сообщает Объединенное бюро кредитных историй, всего за апрель 2017 года банки выдали 2,07 миллиона новых кредитов гражданам РФ, общая сумма которых превысила 312,04 миллиарда рублей. В годовом отношении количество кредитов снизилось на 6 процентов, но, стоит отметить, что объемы кредитования увеличились на 17 процентов.