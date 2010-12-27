Ставка в 150% для МФО изменит кредитный рынок России

Эксперты одобряют идею Госдумы об искусственном ограничении "потолка ставок" для микрофинансовых организаций.

В Госдуме заявили о необходимости разработать более строгий закон, регулирующий работу микрофинансовых организаций. В частности, депутаты хотят запретить МФО устанавливаться кредитную ставку свыше 150%. Об этом заявила группа парламентариев-экономистов из финансового сектора Думы. Как считает аналитик Даив Тереладзе, российская экономика нуждается в подобных мерах. Об этом кандидат экономических наук рассказал в интервью ФБА "Экономика сегодня". Эксперт напомнил, что микрокредитование составляет львиную долю доходов МФО. А их клиентами являются не самые обеспеченные граждане, которые наверняка до этого получили отказ в крупных банках.

"Микрокредитование обеспечивает сегодня львиную долю доходов МФО, а идут к ним за деньгами, как правило, граждане, которым отказали в займе банки. Это так называемое "кредитование последней надежды", однако сегодня оно осуществляется на столь грабительских условиях, что во время "острой фазы" кризиса 2014 года многие россияне оказались в долговой ловушке. Условиям, на которых эти компании сейчас кредитуют россиян, старуха-процентщица из романа Достоевского может только ошеломленно завидовать. Госдума и Центробанк, на мой взгляд, взяли верный курс на усиление контроля за работой МФО, а начинать эту работу нужно было намного раньше. Финансовая грамотность россиян все еще остается на низком уровне, потому они идут за деньгами в МФО, не задумываясь о последствиях. Озарение часто приходит, когда уже поздно и долговая нагрузка становится непомерной", - отмечает экономист.