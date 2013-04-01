Стать Дедом Морозом может каждый

Благотворительная акция продлится весь декабрь. Приобретая сборник репертуара театра за 50 руб., вы помогаете социально-незащищенным семьям.

25 декабря маленькие дети из нуждающихся семей увидят сказочное представление в театре "На Литейном" по рассказам Диккенса. После елки малышей порадуют сладкими подарками. Торжество организованно благодаря поддержки жителей города и гостей Северной столицы. Все деньги, вырученные от продаж сборников "Репертуар", поступают на подготовку мероприятия. Данная акция проводится уже не первый год. Вероятно, в следующем году она вновь будет вдохновлять людей на помощь ближним. Впрочем, пока еще есть время каждому почувствовать себя волшебником и стать дедом Морозом, подарив сказочный праздник малышам.

Видео: youtube, Мой уютный дом