Стас Барецкий рассказал о помолвке с Ольгой Бузовой

Стас Барецкий и Ольга Бузова решили пожениться. Об этом сообщил "турбошансонье" на своей страничке "ВКонтакте".

Стас Барецкий назвал себя новым мужчиной Ольги Бузовой. По его словам, именно одиозный рэпер в малиновом пиджаке приголубил звезду "Дома-2" после развода с Дмитрием Тарасовым. На своей странице "ВКонтакте" шоумэн анонсировал помолвку со светской львицей. Барецкий написал, что в ближайшее время не только возьмет Ольгу Бузову замуж, но и отправится с ней в храм на венчание.

Сама Ольга Бузова пока что никак не отреагировала на это сообщение. Не исключено, что Стас Барецкий запостил очередной фейк. Ранее он несколько раз уже сообщал в социальных сетях о громких событиях, связанных с его именем, но многие новости не подтверждались.

Фото: Стас Барецкий, ВКонтакте