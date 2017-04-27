Старнный мужчина с тетрисом бегает по проезжей части Витебского проспекта

Очевидцы сообщают о странном мужчине, который расхаживает по проезжей части Витебского проспекта около моста. В руках странный петербуржец держит тетрис.

В четверг, 27 апреля, водители заметили странного мужчину. Горожанин в течение длительного времени выбегает под колеса автомобилей. Свидетели считают, что мужчина не в себе. В руке странный пешеход сжимает предмет похожий на тетрис.

Когда его спрашивают, что ему нужно. Он лишь улыбается. Водители призывают своих коллег по дороге быть аккуратным и не сбить мужчину.

- Полиции в переходе сообщила, но так ничего не предприняли, - написала в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователь Людмила Кравченко.

Накануне в Северной столице также объявилась странная горожанка. Piter.tv сообщал, что около Дворцовой площади гуляет голая барышня в печали. Одежда женщины лежала неподалеку, но она отказывалась одеваться. Как сообщали очевидцы, она кричала что-то о смерти своего отца.

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