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Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

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Старый новый год 2017 будут праздновать 13 и 14 января. Мы собрали для вас подборку коротких поздравлений в стихах.

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают удивляющий многих иностранцев праздник – Старый Новый год 2017. На эти дни приходится начало года по юлианскому календарю. Праздник является неофициальным, но его традиционно любят праздновать в странах, где Рождество празднуют по юлианскому календарю.

Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

История праздника

Появление этого праздника связывают с тем, что по календарной традиции Рождество должно быть перед Новым годом. Кроме того, у православных христиан на григорианский Новый год приходится Рождественский пост. Значит никаких пышных закусок и угощений, а Старый Новый год – отличный способ наверстать упущенное. Наверное поэтому в России отмечать этот праздник начали в 1918 году, сразу после перехода на григорианский календарь. Также этот праздник отмечают в странах СНГ, Прибалтики, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Этот праздник отличный повод поздравить родных и близких и пожелать им приятных вещей. Также это неплохой способ собраться семьей за столом. Канал Piter.tv собрали для вас некоторые поздравления в стихах, которые можно отправить в смс или через социальные сети.

Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

Поздравления со Старым Новым годом с стихах

В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!

***

Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте–ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!

***

Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.

Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

Мандарины съедены,
И вино распито,
Для шампанского фужеры
К счастью перебиты.

Голова не варит,
Печень притомилась,
Что же за событие
Снова вдруг случилось?

Снова праздник у ворот —
Это Старый Новый год...
С ним тебя мы поздравляем
И терпения желаем!

***

Что бы ни происходило,
Как бы жизнь ни шла вперёд,
Новый год вступает в силу
Только в Старый новый год.

Не засыпать зимней вьюге
Этот день календаря.
Дружно празднуют в округе
Этот светлый день не зря.

Не пройдёт на это мода,
Хоть традиция стара.
Снова скажем: С новым годом!
Пожелаем всем добра.

***

Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!

Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

Вот и старый Новый год
По снежинкам к нам идет!
Звезды в небе он зажжет,
Счастье в дом наш принесет!

Улыбайтесь, вспоминайте.
То, что важно, сберегайте!
Этот праздник отмечайте
И гостей скорей встречайте!

***

Старый Новый год — ура,
Снова праздновать пора.
Бой курантов повторится,
И желание свершится.

Наливай в бокал вина,
Выпивай его до дна.
Так уж принято в стране —
Праздник праздновать в двойне.

***

Со старым Новым годом —
С праздником народным!
С весельем вновь пришедшим,
С морозом, в дом зашедшим.

С последним сроком ёлки
В желтеющих иголках.
С последним чудным чудом,
Спешащим отовсюду!

Больше поздравлений можно найти здесь pozdravok.ru/

Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

Видео: канал Piter.tv

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Категории: Новости России

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