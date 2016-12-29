Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают удивляющий многих иностранцев праздник – Старый Новый год 2017. На эти дни приходится начало года по юлианскому календарю. Праздник является неофициальным, но его традиционно любят праздновать в странах, где Рождество празднуют по юлианскому календарю.
История праздника
Появление этого праздника связывают с тем, что по календарной традиции Рождество должно быть перед Новым годом. Кроме того, у православных христиан на григорианский Новый год приходится Рождественский пост. Значит никаких пышных закусок и угощений, а Старый Новый год – отличный способ наверстать упущенное. Наверное поэтому в России отмечать этот праздник начали в 1918 году, сразу после перехода на григорианский календарь. Также этот праздник отмечают в странах СНГ, Прибалтики, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.
Этот праздник отличный повод поздравить родных и близких и пожелать им приятных вещей. Также это неплохой способ собраться семьей за столом. Канал Piter.tv собрали для вас некоторые поздравления в стихах, которые можно отправить в смс или через социальные сети.
Поздравления со Старым Новым годом с стихах
В этот Старый Новый год
Пожелаю снова:
Пусть он счастье принесет,
Будут все здоровы.
Пусть сбываются мечты
И желанья Ваши,
Чтобы жизнь со всех сторон
Становилась краше!
***
Оливье, застолье, тосты,
Ходят ряженые в гости.
Дежавю? А может, нет?
Старый Новый год, привет!
Принимайте–ка, друзья,
Поздравленья от меня:
Всем душою не стареть,
Веселиться, песни петь.
Праздничного настроенья
Вам до самого Крещенья!
***
Этот Старый Новый год
Пусть всё лихо унесет,
Пусть протоптанной дорожкой
Принесет добра немножко.
Пусть он в дом к вам заметет
Всё, что с праздником идет:
Радость, счастье, и веселье,
И азарт, и настроенье.
Мандарины съедены,
И вино распито,
Для шампанского фужеры
К счастью перебиты.
Голова не варит,
Печень притомилась,
Что же за событие
Снова вдруг случилось?
Снова праздник у ворот —
Это Старый Новый год...
С ним тебя мы поздравляем
И терпения желаем!
***
Что бы ни происходило,
Как бы жизнь ни шла вперёд,
Новый год вступает в силу
Только в Старый новый год.
Не засыпать зимней вьюге
Этот день календаря.
Дружно празднуют в округе
Этот светлый день не зря.
Не пройдёт на это мода,
Хоть традиция стара.
Снова скажем: С новым годом!
Пожелаем всем добра.
***
Пусть Старый Новый год
Вам счастье принесет,
Спокойствия чуть-чуть.
Укажет верный путь,
Исполнит все мечты,
Добавит красоты,
Прольет в сердца любовь,
Здоровья капнет в кровь.
И каждый миг и час
Старается для вас!
Вот и старый Новый год
По снежинкам к нам идет!
Звезды в небе он зажжет,
Счастье в дом наш принесет!
Улыбайтесь, вспоминайте.
То, что важно, сберегайте!
Этот праздник отмечайте
И гостей скорей встречайте!
***
Старый Новый год — ура,
Снова праздновать пора.
Бой курантов повторится,
И желание свершится.
Наливай в бокал вина,
Выпивай его до дна.
Так уж принято в стране —
Праздник праздновать в двойне.
***
Со старым Новым годом —
С праздником народным!
С весельем вновь пришедшим,
С морозом, в дом зашедшим.
С последним сроком ёлки
В желтеющих иголках.
С последним чудным чудом,
Спешащим отовсюду!
Больше поздравлений можно найти здесь pozdravok.ru/
Видео: канал Piter.tv