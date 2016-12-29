Старый Новый год 2017:история праздника, короткие поздравления в стихах

Старый новый год 2017 будут праздновать 13 и 14 января. Мы собрали для вас подборку коротких поздравлений в стихах.

В ночь с 13 на 14 января в России отмечают удивляющий многих иностранцев праздник – Старый Новый год 2017. На эти дни приходится начало года по юлианскому календарю. Праздник является неофициальным, но его традиционно любят праздновать в странах, где Рождество празднуют по юлианскому календарю.

История праздника

Появление этого праздника связывают с тем, что по календарной традиции Рождество должно быть перед Новым годом. Кроме того, у православных христиан на григорианский Новый год приходится Рождественский пост. Значит никаких пышных закусок и угощений, а Старый Новый год – отличный способ наверстать упущенное. Наверное поэтому в России отмечать этот праздник начали в 1918 году, сразу после перехода на григорианский календарь. Также этот праздник отмечают в странах СНГ, Прибалтики, Швейцарии, Алжире, Марокко, Тунисе и Японии.

Этот праздник отличный повод поздравить родных и близких и пожелать им приятных вещей. Также это неплохой способ собраться семьей за столом. Канал Piter.tv собрали для вас некоторые поздравления в стихах, которые можно отправить в смс или через социальные сети.

Поздравления со Старым Новым годом с стихах

В этот Старый Новый год

Пожелаю снова:

Пусть он счастье принесет,

Будут все здоровы.

Пусть сбываются мечты

И желанья Ваши,

Чтобы жизнь со всех сторон

Становилась краше!

***

Оливье, застолье, тосты,

Ходят ряженые в гости.

Дежавю? А может, нет?

Старый Новый год, привет!

Принимайте–ка, друзья,

Поздравленья от меня:

Всем душою не стареть,

Веселиться, песни петь.

Праздничного настроенья

Вам до самого Крещенья!

***

Этот Старый Новый год

Пусть всё лихо унесет,

Пусть протоптанной дорожкой

Принесет добра немножко.

Пусть он в дом к вам заметет

Всё, что с праздником идет:

Радость, счастье, и веселье,

И азарт, и настроенье.

Мандарины съедены,

И вино распито,

Для шампанского фужеры

К счастью перебиты.

Голова не варит,

Печень притомилась,

Что же за событие

Снова вдруг случилось?

Снова праздник у ворот —

Это Старый Новый год...

С ним тебя мы поздравляем

И терпения желаем!

***

Что бы ни происходило,

Как бы жизнь ни шла вперёд,

Новый год вступает в силу

Только в Старый новый год.

Не засыпать зимней вьюге

Этот день календаря.

Дружно празднуют в округе

Этот светлый день не зря.

Не пройдёт на это мода,

Хоть традиция стара.

Снова скажем: С новым годом!

Пожелаем всем добра.

***

Пусть Старый Новый год

Вам счастье принесет,

Спокойствия чуть-чуть.

Укажет верный путь,

Исполнит все мечты,

Добавит красоты,

Прольет в сердца любовь,

Здоровья капнет в кровь.

И каждый миг и час

Старается для вас!

Вот и старый Новый год

По снежинкам к нам идет!

Звезды в небе он зажжет,

Счастье в дом наш принесет!

Улыбайтесь, вспоминайте.

То, что важно, сберегайте!

Этот праздник отмечайте

И гостей скорей встречайте!

***

Старый Новый год — ура,

Снова праздновать пора.

Бой курантов повторится,

И желание свершится.

Наливай в бокал вина,

Выпивай его до дна.

Так уж принято в стране —

Праздник праздновать в двойне.

***

Со старым Новым годом —

С праздником народным!

С весельем вновь пришедшим,

С морозом, в дом зашедшим.

С последним сроком ёлки

В желтеющих иголках.

С последним чудным чудом,

Спешащим отовсюду!

Больше поздравлений можно найти здесь pozdravok.ru/

Видео: канал Piter.tv