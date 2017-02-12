Станцию метро "Озерки" проверяла группа разминирования

В вестибюле станции обнаружился очередной бесхозный предмет

В Петербурге к станции метро "Озерки", расположенной на севере синей ветки метрополитена, вызывали группу взрывотехников и кинологов. Как сообщается, причиной снова стало обнаружение в вестибюле станции бесхозного подозрительного предмета.

Как уточнили в пресс-службе ГУП "Петербургский Метрополитен", закрыли станцию около 19.45 воскресенья, 12 февраля 2017 года. Проверка бесхозного предмета, обнаруженного на станции, заняла в общей сложности чуть меньше часа.

Станцию "Озерки" открыли после проверки в 20.38; как водится, никаких признаков взрывчатых веществ в забытом свертке обнаружено не было.

Закрытие «Озерков» на проверку стало уже вторым в петербургской подземке в эти выходные. Накануне правоохранители проверяли станцию метро «Пионерская».

Видео: из архива