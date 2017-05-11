Станцию "Василеостровская" закрывали из-за найденной мины

Станцию метро закрывали примерно на полчаса

10 мая 2017 года в 20:00 станцию метро "Василеостровскую" закрыли на вход и выход. Поезда метрополитена проезжали эту станцию без остановки. Сообщается, что станцию закрыли для проверки. Станция стала недоступна для пассажиров в 20:38.

По предварительной версии, в помещениях был обнаружен подозрительный предмет. Спустя примерно полчаса станция была открыта вновь.

Как сообщили СМИ позднее, около 19.45 10 мая на станции остановили молодого человека для личного досмотра. В спортивной сумке, которую нес молодой человек, была обнаружена обнаружена мина размером 22 на 5 см.

Станция была закрыта на вход и выход с 20:04 до 20:38. На место происшествия прибыли саперы ОМОНа со служебной собакой. При осмотре боеприпаса оказалось, что в нем нет взрывчатых веществ. Мина отправлена на экспертизу.

Видео: архив

Фото: spb_today