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Станцию «Пионерская» перекрыли из-за подозрительной папки

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Для входа пассажиров станция была закрыта после того, как в вестибюле был обнаружен бесхозный предмет

 По предварительным данным, пассажиры в вестибюле станции «Пионерская» обратили внимание на папку, которая долгое время оставалась бесхозной. Очевидцы сообщили о находке службе безопасности метро, станцию закрыли на вход, на место прибыли кинологи и взрывотехники. Подозрительная папка и вестибюль тщательно обследуются, пока опасных веществ не обнаружено. Пользователи соцсетей сообщают, что предмет, вызвавший беспокойство пассажиров, мог быть забыт студентом, но эта информация пока не подтвердилась. 

Видео: канал Piter.tv
 
Теги: бомба , метро , папка , пионерская , саперы
Категории: Новости СПб

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