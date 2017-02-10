Станцию «Пионерская» перекрыли из-за подозрительной папки

Для входа пассажиров станция была закрыта после того, как в вестибюле был обнаружен бесхозный предмет

По предварительным данным, пассажиры в вестибюле станции «Пионерская» обратили внимание на папку, которая долгое время оставалась бесхозной. Очевидцы сообщили о находке службе безопасности метро, станцию закрыли на вход, на место прибыли кинологи и взрывотехники. Подозрительная папка и вестибюль тщательно обследуются, пока опасных веществ не обнаружено. Пользователи соцсетей сообщают, что предмет, вызвавший беспокойство пассажиров, мог быть забыт студентом, но эта информация пока не подтвердилась.

Видео: канал Piter.tv