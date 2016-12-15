Станцию "Крестовский остров" открыли для пассажиров

Ранее станцию закрывали из-за большого количества болельщиков, которые ехали на стадион "Санкт-Петербург Арена", где пройдет финал Кубка конфедераций.

Станцию метро "Крестовский остров" открыли на вход для пассажиров.

Ранее станцию закрывали из-за большого количества болельщиков, которые ехали на церемонию закрытия Кубка конфедераций и на финальный матч. В настоящее время станция работает в обычном режиме.

В настоящее время на стадионе "Санкт-Петербург Арена" проходит церемония закрытия турнира. Сюжет шоу будет посвящен истории и культуре Петербурга и Кубка конфедераций.

На мероприятии выступит ряд музыкантов и артистов. Петербуржцы и гости города услышат Полину Гагарину, Егора Крида и DJ Smash.

В финале турнира сойдутся сборные Германии и Чили. Начало главного матча Кубка конфедераций — в 21:00.

Фото: foto-planeta.com