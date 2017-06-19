Станция метро "Сенная площадь" закрыта на вход, рядом дежурят пожарные и полиция

Сегодня, 19 июня, в 18 часов в Петербурге была закрыта на вход станция метро "Сенная площадь".

Около 5 минут назад в Петербурге была закрыта на вход станция метро "Сенная площадь". Примерно в 18 часов вечера к вестибюлю объекта подъехали несколько машин скорой помощи и МЧС. Охрана метрополитена закрыла вход на станцию, а также эвакуировала людей с платформы.

В 18.10 "Петербургский метрополитен" разослал информацию о том, что "Сенная площадь" закрыта на проверку по техническим причинам. Более подробная информация не сообщается. В 18.15 появились сведения о том, что переходы на станции "Спасская" и "Садовая" также закрыты.

На фото с места ЧП видно, что люди свободно покидают вестибюли станций метро. Однако на входе в "Сенную площадь" стоит охрана, которая никого не пропускает.

Канал Piter.TV публикует первое видео с места событий. Люди рядом с метро ведут себя нервно, многие искренне напуганы происходящим. Напомним, что именно в перегоне у станции "Сенная площадь" 3 апреля произошел террористический акт. Впрочем, в этот раз в Сети нет никакой информации о задымлении и других тревожных картинах в городской подземке.