Станция метро "Маяковская" закрыта на вход и выход вместе с переходом

В Петербурге станцию метро "Маяковская" закрыли на вход и выход по техническим причинам.

В последнее время станции петербургского метро закрываются для проверки не реже раза в сутки. Вот и сегодня, 26 мая, в Санкт-Петербурге не обошлось без "подземного ЧП". В районе 17 часов вечера была закрыта на вход и выход станция метро "Маяковская". Вместе с ней сотрудники метро закрыли доступ и в подземный переход до станции "Площадь Восстания".

По состоянию на 17.15 станция все еще закрыта, поезда проходят мимо нее. Причины случившегося не сообщаются. Не исключено, что поводом для закрытия стал забытый кем-то предмет. После террористической атаки 3 апреля петербуржцы стали более внимательно относиться к подозрительным объектам в подземке.

Ранее Piter.TV писал, что Смольный отказал в денежной компенсации 25 пострадавшим при взрыве в питерском метро.