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На полигоне "Новоселки" построят станцию дегазации за 600 млн
Сегодня, 14:57
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Asyaromanenkova
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На полигоне "Новоселки" построят станцию дегазации за 600 млн

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На полигоне твердых коммунальных отходов в Левашово построят станцию активной дегазации к 2018 году. Стройка обойдется в 600 миллионов рублей.

Полигон твердых коммунальных отходов «Новоселки» обзаведется станцией активной дегазации. Возведение сооружения планируют начать уже в этом году и завершить в 2018 году. Строительством займется швейцарская компания АО "ТДФ Экотех СПб".

Проект планируется масштабный. Внутри самого полигона пробурят скважины, в которых проложат газоотводы. Их соединят в магистральный трубопровод. По нему сварочный газ направят на компрессорную станцию, сообщает "Санкт-Петербург.ру". Уже там газ направят в дизельный генератор, где он сгорит с выделением электроэнергии. "Мусорный" ток пустят в городскую систуме электроснабжения. Тарифы с "Ленэнерго" будут оговорены позднее. 

Участок для возведения станции передадут инвестору без торгов. Ожидаемая стоимость сооружения – 600 миллионов рублей.

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Теги: новости питреа , новости спб , переработка мусора , полигон новоселки , электроэнергия из мусора
Категории: Новости СПб

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