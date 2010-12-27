На полигоне "Новоселки" построят станцию дегазации за 600 млн

На полигоне твердых коммунальных отходов в Левашово построят станцию активной дегазации к 2018 году. Стройка обойдется в 600 миллионов рублей.

Полигон твердых коммунальных отходов «Новоселки» обзаведется станцией активной дегазации. Возведение сооружения планируют начать уже в этом году и завершить в 2018 году. Строительством займется швейцарская компания АО "ТДФ Экотех СПб".

Проект планируется масштабный. Внутри самого полигона пробурят скважины, в которых проложат газоотводы. Их соединят в магистральный трубопровод. По нему сварочный газ направят на компрессорную станцию, сообщает "Санкт-Петербург.ру". Уже там газ направят в дизельный генератор, где он сгорит с выделением электроэнергии. "Мусорный" ток пустят в городскую систуме электроснабжения. Тарифы с "Ленэнерго" будут оговорены позднее.

Участок для возведения станции передадут инвестору без торгов. Ожидаемая стоимость сооружения – 600 миллионов рублей.