Станция "Елизаровская" закрыта для проверки

Пресс-служба метрополитена сообщает, что станция "Елизаровская" закрыта на вход и выход. Причины пока не называются.

В пятницу, 5 мая, не обошлось без закрытия станций подземки. на этот раз закрыли на вход и выход "Елизаровскую". Станция стала недоступна для пассажиров в 11.25. Сообщается, что станция закрыта для проверки. Значит в помещениях нашли подозрительный предмет или было сообщение о возможном взрыве.

Как уточняют в пресс-службе метрополитена, поезда следуют мимо станции без остановок. Пассажирам советую выбирать соседние станции или добираться до места назначения на наземном транспорте. Повезло, что закрытие станции не совпало с утреним час пиком. Тем не менее очевидцы сообщают, что сейчас около входа в метро собралось много народа.

Накануне вечером не повезло пассажирам подземки на Васильевском острове. Piter.tv сообщал, что "Василеостровскую" открыли через 5 минут после экстренного закрытия. Причиной стал запах дыма на станции.

3 апреля между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел теракт. В результате взрыва погибли 15 человек и предполагаемый террорист смертник. Идет расследование дела, а также многочисленные проверки в подземке. Проверка прокуратуры выявила проблемы с камерами в метро Петербурга.