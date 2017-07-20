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В Петербурге откроют две новые станции метро

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В Петербурге откроются две новые станции метро. Открытие состоится в апреле 2018 года.

 Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал на совещании, посвященном строительству новых станций метро зеленой линии, что в апреле 2018 года откроются две новые станции метро "Беговая" и "Новокрестовская". Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

Албин отметил, что переносить сроки открытия станций никто не собирается, несмотря на то, что на данный момент на новом участке Невско-Василеостровской линии зафиксировано отставание на 2,5 месяца. По его словам, представители ГУП "Петербургский метрополитен" должны активно включиться в приёмку работ, и в декабре уже выйти на объект в полном объеме.

Известно, что "Новокрестовская" будет станцией с удлиненным вестибюлем, что даст возможность ей пропускать 30-35 тыс. пассажиров в час.

Вице-губернатор подчеркнул, что имеется масса вопросов, которые необходима решать максимально быстро. Главная из них - сроки. "Необходимо ускоряться, усиливать присутствие подрядчика и рабочей силы на объекте до 500 человек в соответствии с проектом организации строительства.", - говорит Албин. 

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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