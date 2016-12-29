Новый год IKEA начинает со снижения цен на 20-40%

Известно, какие товары значительно подешевеют. Компания заявляет: это не сезон распродаж, цены снизят надолго

Сегодня, 26 января, стало известно, на какие товары будут снижены цены в IKEA. Представители компании заверяют, что минус 15-20%, а на некоторые товары и все -40%, это не временная акция, а новый ценник на длительный срок. Более 1800 товаров можно будет купить с огромной скидкой. Весь ассортимент по новым сниженным ценам уже на официальном сайте магазина.

Генеральный директор IKEA Вальтер Каднар объясняет, что целью компании являются долгосрочные инвестиции. Об этом сообщают Ведомости. Каднар уверен, если доходы потребителей сокращаются, необходимо снижать и цены на предлагаемые товары, дабы привлекать как можно больше покупателей, несмотря на кризис. Сделать товары дешевле поможет открытие осенью этого года пятой мебельной фабрики IKEA в России. Вероятно, что мебель будет стоить даже меньше, чем в докризисный период. Конечно, выгода для компании также присутствует: по меньшей мере, предприятие рассчитывает на появление новых и постоянных клиентов, которые со временем будут приносить стабильный доход.

По заявлению представительней, магазин качественной и удобной мебели IKEA снижает цены в 2017 году на гостиные, гардеробный, столовые, кухни, спальни, детские, ванные, оформление, текстиль и освещение. К примеру, кухня "Метод Калларп" подешевела аж на 8 тыс. руб. Самый бюджетный гарнитур обойдется вам порядка 30 тыс. руб. А вот цены на раздвижные столы, так необходимые на любой кухне, снизили на 20%.

Всевозможные контейнеры различных размеров для хранения вещей, скуббы, чехлы для одежды можно приобрести за 300 – 800 руб. А гардероб "Пакс" вам встанет в 9 – 30 тыс. руб. Украсить квартиру помогут стильные светильники, на которые, кстати, скидка от 25%.

Защитят от солнечного света стильные шторы за 1700 руб., впрочем, непроницаемые жалюзи можно приобрести за 1000 руб. Подушки и пледы подешевели в среднем на 15%. Завершить оформление интерьера помогут цветы, вазы и зеркала, на которые также снижены цены.

Готовый компьютерный стол покупаем за 2000 тыс. руб., или создаем свой на любой вкус. А на кресла "Поэнг" для комфорта придется потратить порядка 6 тыс. руб., но эта цена даже ниже, чем в 2014 году.





Видео: youtube, Супер Интересно

Фотографии: официальный сайт IKEA