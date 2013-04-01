Стало известно, кого нашли с пулей в груди у Петропавловки

Установлена личность трупа, найденного с огнестрелом у Петропавловки

Установлена личность мужчины, найденного накануне с огнестрельным ранением груди в воде у Петропавловской крепости.

По данным СМИ, с места происшествия изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, что мужчина выстрелил в себя сам. Как стало известно, 57-летний погибший мужчина жил в том же районе на Гаккелевской улице, нигде не работал.

Напомним, тело нашли около 9 часов в проруби под Иоанновским мостом через Кронверкский пролив. Как стало известно, вблизи был найден травматический пистолет «ОСА», зарегистрированный в полиции Приморского района на имя 57-летнего петербуржца. Лицензия действительна до лета 2020 года.

Видео: архив