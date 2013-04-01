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Вчера, 9:57
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Стало известно, кого нашли с пулей в груди у Петропавловки

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Установлена личность трупа, найденного с огнестрелом у Петропавловки

 Установлена личность мужчины, найденного  накануне с огнестрельным ранением груди в воде у Петропавловской крепости.

По данным СМИ, с места происшествия изъяли запись с камеры видеонаблюдения. На ней видно, что мужчина выстрелил в себя сам. Как стало известно, 57-летний погибший мужчина жил в том же районе на Гаккелевской улице, нигде не работал.

Напомним, тело нашли около 9 часов в проруби под Иоанновским мостом через Кронверкский пролив. Как стало известно, вблизи   был найден травматический пистолет «ОСА», зарегистрированный в полиции Приморского района на имя 57-летнего петербуржца. Лицензия действительна до лета 2020 года.

Видео:   архив

Теги: огнестрельное ранение , петербург , петропавловская крепость
Категории: Новости СПб Происшествия

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