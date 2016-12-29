Стало известно, когда окончательно починят прорыв трубы на Замшиной улице

В Петербурге продолжаются работы по ремонту трубы с горячей водой на улице Замшиной. "Теплосети" обещают справиться с проблемой к утру следующего дня.

"Теплосети Санкт-Петербурга" рассказали, когда тепло полностью вернется в 60 домов на Замшиной улице, расположенных в зоне прорыва трубы ГВС. Ремонтные работы будут идти до 8.00 следующего дня. Получается, что именно 19-го числа теплая вода наконец-то побежит по трубам зданий, и люди наконец-то смогут нормально принять душ и отключить электрические обогреватели. Впрочем, и сейчас "Теплосеть" уверяет, что данные объекты обогреваются по резервной схеме запитки. Однако в социальных сетях можно встретить немало жалоб от петербуржцев, которые пишут о "холодных батареях". Появляются и сообщения о плохом качестве горячей воды в коммунальных сетях.

Впрочем, рабочих тоже можно понять. Им приходится работать на холоде с весьма сложным прорывом трубы. Речь идет о прорыве на ГВС диаметром в 500 мм рядом с домом №74 по Замшиной улице. Ранее мы писали, что лужа кипятка образовалась на Замшиной улице из коммунальной аварии. Какое-то время улица даже была перекрыта для автомобильного движения, но позже блокировка была снята.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург