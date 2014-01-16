Стало известно, какой телеканал займет место «Лайф 78» в Петербурге

Новый телеканал появится уже этой осенью.

Вместо Life 78 в Петербурге появится новый телеканал. Его место займет Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия», который расширяет свои границы в Северо-Западном федеральном округе и запускает новый петербургский городской телеканал «78». Он появится осенью 2017 года, сообщает пресс-служба «Национальной медиа группы» (НМГ).

В НМГ уточняют, что Арам Габрелянов больше не является владельцем Life 78, он продал свои 25% уставного капитала компании.

Генеральным директором МИЦ «Изветия» назначен Владимир Тюлин, а его заместителем стал главред РЕН ТВ Михаил Фролов.

О создании Мультимедийного центра НМГ сообщили 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме. МИЦ «Известия» объединяет в себе ресурсы «Пятого канала», газеты «Известия» и ее портала IZ.ru, а также телеканала РЕН ТВ.

Life 78 стал первым региональным телеканалом федерального Life от холдинга News Media. С 2015 года «Лайф 78» работал на базе «100ТВ». Информация о возможном закрытии регионального телеканала из-за убытков появилась летом 2016 года. Однако генеральный директор Арам Габрелянов данные сообщения опровергал.

Фото: static.life.ru