Стали известны причины смерти актера "Крутого Уокера" Майка Коннорса

Голливудский актер и лауреат "Золотого глобуса" Майк Коннорс скончался от лейкемии. Этот страшный диагноз ему поставили всего неделю назад.

В Соединенных Штатах скончался актер Майк Коннорс. Голливудская звезда ушел из жизни на 92-ом году жизни. Как сообщает издание Variety со ссылкой на зятя Коннорса Майка Кондона, причиной смерти того стала лейкемия. Об этом диагнозе стало известно буквально неделю назад.

Актер родился в 1925 году. Он в рядах Военно-воздушных сил ЧША участвовал во Второй мировой войне. Славу ему принесла роль в детективном сериале "Менникс". Телеистория начала выходить в сентябре 1967 года и продолжалась до апреля 1975. За восемь сезонов Коннорс смог стать самым популярным и высокооплачиваемым актером на телевидении. За этот сериал он получил премию "Золотой глобус". Также он снимался в сериалах "Крутой Уокер", "Она написала убийство" и "Два с половиной человека". Показывался актер и в большом метре: "Дилижанс" (1966), "Экспресс-лавина" (1979), "Слишком страшно, чтобы кричать" (1985), "Гидеон" (1998).