Стала известна причина потопа на "Зенит-арене": это тряпка

На новом стадионе петербургского футбольного клуба «Зенит» случились несколько протечек

На новом стадионе петербургского футбольного клуба «Зенит» случились несколько протечек. Ранее в Смольном сообщили, что, по словам эксперта, на арене зафиксировали две протечки на «0» и «25» отметках.

«Это штатная ситуация. Для этого и проводят техническое тестирование систем при нагрузках», – пояснил он.

Коридоры, опоясывающие чашу стадиона, залило водой. Авария началась около половины девятого. В это время на стадионе шел фестиваль «Радио Зенит». В коридоре и холле образовались лужи.

Несколько позднее, на следующий день, вице-губернатор Игорь Албин прокомментировал произошедшую ситуацию. По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, уборщики забили канализацию стадиона тряпками, из-за этого затопило транспортный коридор на отметке «0» и сектор B на отметке 25 метров. Инцидент произошел во время концерта, проходившего на арене. На мероприятии присутствовало около 35 тысяч зрителей.

Видео: с концерта на "Санкт-Петербург – Арене"