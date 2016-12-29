Спустя 35 дней: Подлинная причина крушения Ту-154 наконец стала известна

Об этом, сегодня, 28 января 2017 года уверяют российские СМИ. Как уточняется в сообщениях официальных ведомств, все системы разбившегося в районе Сочи самолёта Минобороны РФ исправно работали до столкновения с водой, поэтому осталась единственная возможная причина крушения воздушного судна — ошибка пилотов

Известно, что ранее, по итогам взрывотехнической экспертизы версия с терактом на борту самолета была полностью опровергнута. Так же исключилась версия об обстреле самолёта Ту-154 с земли. Таким образом, единственной версией стала ошибка экипажа, пишет издание "Коммерсант".

В настоящее же время эксперты проверяют и изучают все действия, совершённые пилотами в салоне в день катастрофы. К сожалению, что именно произошло, до сих пор остаётся неизвестным. Экспертам не позволяет восстановить ход событий по предотвращению катастрофы в нештатной ситуации низкое качество исходных данных.

Сообщается, что для анализа данных параметрического самописца военные были вынуждены попросить помощи у гражданской структуры — Межгосударственного авиационного комитета. В центре ВВС для работы с устройством устаревшего вида нет ни соответствующего оборудования, ни подобающих специалистов. Этим и объясняется столь долгий процесс расследования.

Напомним, что 25 декабря 2016 года самолет Ту-154Б-2, упал в море практически сразу после взлета. На борту находились 92 человека, в том числе глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная так же как Доктор Лиза. Помимо неё на борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, а так же журналисты. Борт должен был приземлиться в Латакии, Сирия. К сожалению, все люди, находившиеся на борту, погибли.



Кстати, ранее версия об ошибке экипажа наотрез опровергалась Минобороны России, а все предположения СМИ в ведомстве называли "бредом".

