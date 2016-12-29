"Зенит-Арену" будут сдавать комиссии ФИФА в конце февраля

Стадион на Крестовском острове готов к Кубку конфедераций 2017. В конце февраля на арену приедет комиссия из ФИФА, чтобы проверить все.

Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о готовности стадиона на Крестовском к Кубку конфедерации в 2017 году. По его словам, первые тестовые матчи на "Зенит-Арене" пройдут в апреле. Две игры проведут хозяева поля - "Зенит".

Мутко доложил, что стадион полностью сдали 26 декабря прошлого года, а позже он получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Сейчас на "Зенит-Арене" все адаптировано к Кубку. Отсроен закрытый периметр безопасности, досмотровые зоны, газон. Все готово для того, чтобы в конце февраля на стадион прибыли специалисты из ФИФА. Около 60 человек приедут все четыре города, где планируют проводить Кубок: Москву, Петербург, Сочи и Казань.

Сейчас все большие и серьезные вопросы со стороны Международной федерации футбола уже решены.

Также Мутко рассказал, что в феврале в эксплуатацию сдадут стадион в Сочи. После этого все города будут готовы к Кубку конфедераций. Кроме стадионов, готовы аэровокзальные комплексы, гостиницы и тренировочные поля.

Ранее Мутко заявил: Чтобы довести "Зенит-Арену" до требований ФИФА потребуется еще около 2 млрд.

Видео: Instagram / dasha_katkova, n_a_q_i_e_v_a