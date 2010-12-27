Смольный включил в Генплан стадион для "Зенита" во Фрунзенском районе

Еще в 2013 году ФК «Зенит» запросил у администрации Санкт-Петербурга футбольный стадион. Смольный решил включить арену в Генплан.

1 июня стало знаменательной датой для Фрунзенского района, ведь именно в этот день было выделено место под будущий стадион. 25 гектаров вдоль реки Волковки и Волковского канала, Шушарского ручья, с другой стороны ограниченных железной дорогой. Место расположено недалеко от конечной станции метро синей ветки "Купчино". Если обращаться к "Яндекс.Картам" становиться понятно, что в зоне вероятной стройки располагается довольно большой гаражный массив.

Еще в 2015 году, по словам чиновников,"Зенит" разработал концепцию размещения детской футбольной школы. Согласно этой концепции, школа юных футболистов станет настоящим спортивным раем - футбольный и баскетбольный манежи, игровые поля и многое другое.

Стадион вместит до 40 тысяч зрителей. Отметим также, что изначально он был задуман как поле для основного состава «Зенита», пока ситуация с «Санкт-Петербург ареной» не была ясна.

По словам комитета, в проекте определения границ территории, который разрабатывает Научно-исследовательский и проектный центр Генплана Санкт-Петербурга, учитывается размещение стадиона во Фрунзенском районе по концепции «Зенита».